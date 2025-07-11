استدعاء خماسي المقاولون العرب لمعسكر منتخب الشباب استعدادا لكأس العالم

تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء الخماسي إياد صلاح وعمر ثروت وأحمد طلعت محرم وعلي طارق سليمان وأحمد محسن، للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للشباب في دولة تشيلي.

وينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بداية من 12 وحتى 14 يوليو الجاري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وبدأ العد التنازلي لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاق فعالياتها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا يمثلون جميع قارات العالم، بينهم منتخب مصر.

21 لاعبا فقط في القائمة النهائية بالمونديال

ووفقا للائحة الفيفا فإن كل فريق مشارك في مونديال الشباب يصطحب معه 21 لاعبا فقط في رحلته الى تشيلي، بينهم ثلاث حراس مرمى، وهو ما يعني أن هناك 12 لاعبا في المعسكر الحالي، لن يكونوا متواجدين مع الفراعنة في المونديال.

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