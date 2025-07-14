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رياضة

المقاولون العرب يعلن ضم مجدي كهربا استعدادا للموسم الجديد

أحمد مجدي كهربا
أحمد مجدي كهربا

يعلن نادي المقاولون العرب عن ضم الظهير الأيمن أحمد مجدي كهربا قادما من نادي الجونة حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد مع الفريق بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني.

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