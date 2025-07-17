الخميس 17 يوليو 2025
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ورش عمل مكثفة لمعلمي اللغة العربية استعدادا لتطبيق المنهج الجديد بدمياط

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

تابع ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، فعاليات ورش العمل المكثفة التي تُعقد لمعلمي اللغة العربية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بهدف التدريب على آليات تنفيذ المنهج الجديد،  وذلك في إطار الاستعدادات الجادة لانطلاق العام الدراسي الجديد. 

استعدادات شاملة للعام الدراسي 2025 /2026


تشمل الورش التدريبية المعلمين من الصف الأول حتى السادس الابتدائي، مع امتداد التحديثات حتى الصف الثاني الإعدادي، وتعقد خلال الفترة من 15 وحتى 22 يوليو 2025، في إطار خطة الوزارة لتأهيل المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية استعدادا لتطبيق النظام التعليمي المطور.

 

فعاليات ورش العمل المكثفة التي تُعقد لمعلمي اللغة العربية
فعاليات ورش العمل المكثفة التي تُعقد لمعلمي اللغة العربية

 

قيادات تعليمية تتابع التنفيذ

شهدت ورش العمل حضور عدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، من بينهم حسني منصور، مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي، هالة سعد الشربيني، الموجه العام للغة العربية، والسيد أبو المجد، الموجه الأول للصفوف بالمديرية، والذين أشادوا بمدى التفاعل والمستوى المتميز للمتدربين.

دعم مستمر لتطوير المنظومة التعليمية


تأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتحديث المناهج وتقديم تعليم عصري يواكب التطورات الحديثة، مع التأكيد على دعم المعلم باعتباره ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية، وصولا إلى تعليم عالي الجودة يرتقي بأبناء الوطن علميا وثقافيا.

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