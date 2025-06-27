الجمعة 27 يونيو 2025
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محافظات

تعليم دمياط يحصد مراكز متقدمة في مسابقات الاستدامة على مستوى الجمهورية

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط من خلال إدارة التنمية المستدامة عددًا من المراكز المتقدمة في المسابقات التي نظمتها الإدارة العامة للتنمية المستدامة بوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية وذلك في إطار جهود متواصلة لتعزيز ثقافة الوعي البيئي داخل المؤسسات التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المدارس وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى رصيدها المتميز في المجال التعليمي.

وأشاد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بهذا النجاح الذي وصفه بأنه ثمرة جهود مخلصة من القائمين على العملية التعليمية في المحافظة موجها التهنئة للطلاب والمعلمين والمدارس التي شاركت في المسابقات وتفوقت على مستوى الجمهورية.

أبرز المراكز التي حصدتها مدارس دمياط

وشملت نتائج المسابقات حصول مدرسة الزخرفية بنات التابعة لإدارة دمياط التعليمية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة رواد الاستدامة عن طريق مشاركة الأستاذة هبة الله حسن عيسى كما حصلت مبادرة مستقبلنا في أيدينا من مدرسة عزبة البرج الإعدادية بنات التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية على المركز الثالث في مسابقة المبادرة المستدامة بينما جاءت مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بإدارة دمياط الجديدة في المركز السادس بمسابقة المشروع البيئي المستدام كما فازت مدرسة زهرة المدائن بإدارة دمياط الجديدة بالمركز الثامن في مسابقة النشاط البيئي المستدام وحصل الطالب عدي إسلام ماهر السيد من مدرسة الباسل بإدارة دمياط الجديدة على المركز الخامس في مسابقة الأبحاث للمرحلة الابتدائية فيما حصل الطالب إبراهيم محمد إبراهيم عيسى من مدرسة الشعراء الثانوية المشتركة بإدارة دمياط على المركز السابع في مسابقة الأبحاث للمرحلة الثانوية.

إشادة بالقيادات التعليمية ودورهم في دعم الاستدامة

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الخدمات التربوية ولـ ميرفت الخلايلي وسميحة الدسوقي على ما بذلوه من جهد كبير داخل إدارة التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن هذه النتائج تؤكد التزام تعليم دمياط بتنشئة جيل واعٍ يدرك أهمية الحفاظ على البيئة ويؤمن بمفاهيم التنمية المستدامة متمنيًا للجميع دوام النجاح والتوفيق والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات.

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