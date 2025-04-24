الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة لرفع الإشغالات بمناطق حيوية في رأس البر بدمياط (صور)

حملة التصدي لكافة
حملة التصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات

شنت الوحدة المحلية للمدينة، برئاسة اللواء وائل الشربيني، حملة موسعة استهدفت عددًا من المناطق الحيوية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن التصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام، وحرصًا على الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة رأس البر،

استهداف شارع النيل والسوق العمومي

شملت الحملة عددًا من المحاور الحيوية بالمدينة، أبرزها شارع النيل السياحي، ومنطقة النيل الشعبي، والسوق العمومي، وشارع بورسعيد، حيث تم رفع كافة الإشغالات من هذه المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

حملة للتصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام
حملة للتصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام

استمرار الحملات لضبط الشارع

وأكدت الوحدة المحلية لرأس البر استمرار تنفيذ هذه الحملات تباعًا بمناطق متفرقة داخل المدينة، في إطار خطة محكمة تهدف إلى مواجهة المخالفات، وضبط الشارع، والحفاظ على حقوق المواطنين والمظهر العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية الحفاظ على حقوق المواطنين الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المظهر الحضاري تعديات على الطريق العام دمياط شارع النيل السياحى شارع بورسعيد محافظ دمياط مدينة رأس البر

مواد متعلقة

محافظ دمياط يبحث الأعمال التنسيقية لمشروع ازدواج طريق رأس البر الغربي وخط المياه الجديد

التربية والتعليم في 2024.. التغلب على ارتفاع الكثافات الطلابية.. استحداث 98 ألف فصل دراسي.. سد العجز في المدرسين بنسبة 90%.. 598 مشروعًا جديدًا في 27 محافظة

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.. صعود سعر النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.. مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي

السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لـ فيتو: نتائج مؤتمر أذربيجان للمناخ مخيبة لآمال الدول النامية.. ومصر بذلت جهودا كبيرة لمنع فشل cop29

14 مشروعا بتكلفة 324 مليون جنيه، حصاد المركزي للتعمير خلال 2024 بالأقصر

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين يستعرض رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

رسائل طمأنة من السيسي للمستثمرين الكويتيين (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار منتجات القصدير اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حظر الإخوان في الأردن.. قرارات صارمة بشأن الجماعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعظيم الرسول، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 80 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

المزيد
الجريدة الرسمية