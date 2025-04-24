حملة لرفع الإشغالات بمناطق حيوية في رأس البر بدمياط (صور)

شنت الوحدة المحلية للمدينة، برئاسة اللواء وائل الشربيني، حملة موسعة استهدفت عددًا من المناطق الحيوية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن التصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام، وحرصًا على الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة رأس البر،

استهداف شارع النيل والسوق العمومي

شملت الحملة عددًا من المحاور الحيوية بالمدينة، أبرزها شارع النيل السياحي، ومنطقة النيل الشعبي، والسوق العمومي، وشارع بورسعيد، حيث تم رفع كافة الإشغالات من هذه المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة للتصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام

استمرار الحملات لضبط الشارع

وأكدت الوحدة المحلية لرأس البر استمرار تنفيذ هذه الحملات تباعًا بمناطق متفرقة داخل المدينة، في إطار خطة محكمة تهدف إلى مواجهة المخالفات، وضبط الشارع، والحفاظ على حقوق المواطنين والمظهر العام.

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