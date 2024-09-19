الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات لرفع الإشغالات قبل بدء الدراسة بدمياط الجديدة (صور)

الاهتمام بأعمال النظافة
الاهتمام بأعمال النظافة العامة بالمدارس في دمياط الجديدة

 فى ضوء الاستعدادات والتجهيزات المكثفة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2025 بمدينة دمياط الجديدة، وجه الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، مديري الإدارات المعنية بالجهاز ورؤساء القطاعات والأحياء.

 

شن حملات رفع إشغالات الطريق المخالفة حول المدارس بدمياط الجديدة

 بالعمل على قدم وساق، بالتعاون والتنسيق مع مسئولي الإدارة التعليمية بالمدينة، للانتهاء والاهتمام بأعمال النظافة العامة بالمدارس، وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين بمحيطها، وشن حملات رفع إشغالات الطريق المخالفة حول المدارس بنطاق المدينة، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد، وحرصا على توفير سبل الراحة والمناخ المناسب وتوفير الهدوء والمنظر الحضاري، لأبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية بمدارس المدينة.
 

وأوضح رئيس الجهاز، بأنه تم وجار الانتهاء من أعمال التجميل والتشجير داخل وبنطاق مدارس المدينة، من خلال قص وتقليم أشجار ونخيل الزينة داخل أسوار المدارس بالتنسيق مع مديرى المدارس. 

 

 

تنظيف والاهتمام بأعمال النظافة العامة بالمدارس استعدادا بداية العام الدراسي

رئيس جهاز دمياط الجديدة: يطالب بوضع حلول لاي معوقات أومشكلات،قد تعرقل سير العملية التعليمية بالمدينة

 ووجه رئيس الجهاز، مديرى الإدارات المعنية بالجهاز، بالعمل على قدم وساق، والمساهمة فى وضع الحلول المناسبة، لأى معوقات أومشكلات، قد تعرقل سير العملية التعليمية بالمدينة، وتكثيف أعمال النظافة العامة حول المدارس بكل حي، ومنع تواجد إشغالات طريق مخالفة، أو السماح بوجود عربات متحركة للباعة الجائلين، أمام أسوار المدارس، وإن وجدت يتم مصادرتها فورا، حفاظا على أرواح أبنائنا طلاب المدارس، كما وجه بتقليم الأشجار المرتفعة خارج أسوار المدارس ضمن أعمال التجميل الجارية، ورفع المخلفات من الموقع أولا بأول، وتطهير وتعقيم المدارس. 

تقليم الأشجار وتجميل المناظر الطبيعية

رئيس الجهاز يناشد المواطنين بالحفاظ على المظهر الحضاري بمحيط المدارس

 وناشد رئيس الجهاز، المواطنين بالحفاظ على المظهر الحضاري بمحيط المدارس، والتعاون مع الجهاز، وعدم إلقاء القمامة بجوار أسوار المدارس،حفاظًا على صحة الطلبة، بإلقاء القمامة داخل الصناديق، وعدم إلقاء المخلفات خارج الصناديق.


أشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على الاستمرار فى دعم العملية التعليمية بالمدينة، والسعى والتعاون لتوفير بيئة تعليمية حقيقية لأبنائنا الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة تضافر كل الجهود فى سبيل ظهور مدارس مدينة دمياط الجديدة، فى أبهى صورها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الادارة التعليمية أعمال النظافة العامة العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 2024 2025 بداية العام الدراسي جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بدمياط دمياط الجديدة مدينة دمياط مدينة دمياط الجديدة

مواد متعلقة

محافظ دمياط يستقبل ممثلى الشركة التركية للمنسوجات لبحث التعاون المشترك

الأكثر قراءة

بث مباشر.. كلمة حسن نصر الله بشأن تفجيرات البيجر في لبنان

أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار الطماطم

جنازة بعد 57 عامًا، الإسكندرية تودع فوزي محمد «شهيد حرب 67» (فيديو وصور)

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

السر في اللصوص، غرق مدافن إسنا بالأقصر (صور)

الكهرباء تفسر أسباب تأخر تطبيق خطة تخفيف الأحمال

أول تعليق من رئيس الوزراء على رصد حالات إعياء ونزلات معوية بأسوان

ads

منوعات

المزيد

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والعنب في سوق العبور

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رايان ويسلي روث.. ناشط ديمقراطي يعشق أوكرانيا ومتهم بمحاولة اغتيال ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أهمية الغيرة ومكانتها في الإسلام؟

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية قريبًا

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية