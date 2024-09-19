حملات لرفع الإشغالات قبل بدء الدراسة بدمياط الجديدة (صور)

فى ضوء الاستعدادات والتجهيزات المكثفة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2025 بمدينة دمياط الجديدة، وجه الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، مديري الإدارات المعنية بالجهاز ورؤساء القطاعات والأحياء.

شن حملات رفع إشغالات الطريق المخالفة حول المدارس بدمياط الجديدة

بالعمل على قدم وساق، بالتعاون والتنسيق مع مسئولي الإدارة التعليمية بالمدينة، للانتهاء والاهتمام بأعمال النظافة العامة بالمدارس، وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين بمحيطها، وشن حملات رفع إشغالات الطريق المخالفة حول المدارس بنطاق المدينة، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد، وحرصا على توفير سبل الراحة والمناخ المناسب وتوفير الهدوء والمنظر الحضاري، لأبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية بمدارس المدينة.



وأوضح رئيس الجهاز، بأنه تم وجار الانتهاء من أعمال التجميل والتشجير داخل وبنطاق مدارس المدينة، من خلال قص وتقليم أشجار ونخيل الزينة داخل أسوار المدارس بالتنسيق مع مديرى المدارس.

تنظيف والاهتمام بأعمال النظافة العامة بالمدارس استعدادا بداية العام الدراسي

رئيس جهاز دمياط الجديدة: يطالب بوضع حلول لاي معوقات أومشكلات،قد تعرقل سير العملية التعليمية بالمدينة

ووجه رئيس الجهاز، مديرى الإدارات المعنية بالجهاز، بالعمل على قدم وساق، والمساهمة فى وضع الحلول المناسبة، لأى معوقات أومشكلات، قد تعرقل سير العملية التعليمية بالمدينة، وتكثيف أعمال النظافة العامة حول المدارس بكل حي، ومنع تواجد إشغالات طريق مخالفة، أو السماح بوجود عربات متحركة للباعة الجائلين، أمام أسوار المدارس، وإن وجدت يتم مصادرتها فورا، حفاظا على أرواح أبنائنا طلاب المدارس، كما وجه بتقليم الأشجار المرتفعة خارج أسوار المدارس ضمن أعمال التجميل الجارية، ورفع المخلفات من الموقع أولا بأول، وتطهير وتعقيم المدارس.

تقليم الأشجار وتجميل المناظر الطبيعية

رئيس الجهاز يناشد المواطنين بالحفاظ على المظهر الحضاري بمحيط المدارس

وناشد رئيس الجهاز، المواطنين بالحفاظ على المظهر الحضاري بمحيط المدارس، والتعاون مع الجهاز، وعدم إلقاء القمامة بجوار أسوار المدارس،حفاظًا على صحة الطلبة، بإلقاء القمامة داخل الصناديق، وعدم إلقاء المخلفات خارج الصناديق.



أشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على الاستمرار فى دعم العملية التعليمية بالمدينة، والسعى والتعاون لتوفير بيئة تعليمية حقيقية لأبنائنا الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة تضافر كل الجهود فى سبيل ظهور مدارس مدينة دمياط الجديدة، فى أبهى صورها.