بعد إطلاقه رسميا، مواصفات وسعر هواتف هونر HONOR 40 series

أطلقت هونر رسميا سلسلة HONOR 400 Series والتي تشمل هاتفي HONOR 400 وHONOR 400 Pro. والتى تأتى بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل بنظام MagicOS 9.0 .

وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هواتف هونر.

مواصفات هونر 400

يأتي كل من هونر HONOR 400 وHONOR 400 Pro مزودين بكاميرا رئيسية فائقة الوضوح بدقة 200 ميجابكسل، مدعومة بمحرك الصور الذكي AI HONOR Image Engine، ما يضمن تفاصيل دقيقة في مختلف ظروف الإضاءة.

وتوفّر HONOR 400 Series خاصية AI Super Zoom التي تتيح صورًا واضحة بمعدل تكبير يصل إلى 50x في هاتف 400 Pro و30x في هاتف 400، بينما تحافظ خاصية AI Portrait Snap على وضوح الأجسام المتحركة ضمن بؤرة التركيز مع خلفية ضبابية طبيعية، مما يجعلها مثالية للقطات الديناميكية.

توفّر HONOR 400 Series مجموعة من أدوات التحرير الذكية من خلال محرر الصور الإبداعي AI Creative Editor، والذي يحوّل الصور إلى أعمال فنية بسهولة واحترافية.

وتتيح خاصية AI Image to Video تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو متحركة مدتها 5 ثوانٍ خلال دقيقة واحدة فقط، مما يوفّر طرقًا جديدة للتعبير الإبداعي. كما تقوم خاصية AI Erase Passers-by بإزالة الأشخاص غير المرغوب بظهورهم من خلفيات الصور بذكاء، بينما تعمل خاصية AI Upscale على تحسين الصور منخفضة الدقة، واستعادة وضوح الصور القديمة أو المقصوصة.

يأتي هاتف HONOR 400 Pro بمقاومة الغبار والماء بمعايير IP69 وIP68، في حين يأتي هاتف HONOR 400 بمعيار حماية IP66 كما حصل كلا الطرازين على شهادة مقاومة السقوط من فئة 5 نجوم من SGS، ما يضمن تحمّلهما للسقوط العرضي بجدارة.

يأتى الهاتف ببطارية مصنوعة بتقنية السيليكون والكربون بسعة 6000 مللي، مع دعم HONOR 400 Pro للشحن السلكي فائق السرعة بقوة 100 واط بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، بينما يدعم هاتف HONOR 400 الشحن السلكي فائق السرعة حتى 80 واط.

يعمل كلا الهاتفين بنظام MagicOS 9.0 المبني على Android 15 لتوفير تجربة استخدام ذكية وسلسة. وتتيح خاصية AI Subtitles الترجمة الفورية للمحتوى عبر الإنترنت و تعزز خاصية AI Deepfake Detection الأمان من خلال تحليل مكالمات الفيديو لاكتشاف المحتوى الزائف وعرض نسبة خطر لحماية المستخدم. وبالإضافة إلى ذلك، تسهّل خاصية AI Magic Portal 2.0 الإنتاجية من خلال السماح للمستخدمين بسحب المحتوى بين التطبيقات بلمسة واحدة.

تتيح HONOR 400 Series نقل البيانات بسلاسة بين أجهزة iOS وأندرويد عبر خاصية HONOR Connect، مما يجعل الانتقال بين المنصات أسهل دون فقدان الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات.

سعر هاتف هونر 400

يأتي هاتف هونر HONOR 400 بالوان الأسود، الفضي، والذهبي بسعر من 21,120 جنية بينما ياتى هاتف هونر HONOR 400 Pro بألوان: الأسود، الرمادي والأزرق بسعر 34,700 جنية.

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