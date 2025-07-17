الخميس 17 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

مخرج فات الميعاد ينشر صورة من المسلسل ويعلق: في حُب حنان سليمان

حنان سليمان، فيتو
حنان سليمان، فيتو

نشر المخرج سعد هنداوي، مخرج مسلسل فات الميعاد، صورة من مشاهد المسلسل عبر حسابه على موقع فيس بوك، وأرفق معها تعليق عبر فيه عن حبه وتقديره للفنانة حنان سليمان، التي انتهى دورها بوفاة شخصيتها في الحلقات التي عرضت مؤخرا من المسلسل.

وكتب هنداوي في منشوره الذي نال تفاعلًا واسعًا من الجمهور:  “في حُب (عفاف) والـ reaction الحلو ده، بتبص على نُهى وهي عروسة.. في حُب الأستاذة حنان سليمان”.

وتفاعل المعلقون مع كلمات المخرج، وأشاد الكثيرون بالأداء المؤثر الذي قدمته حنان سليمان طوال حلقات المسلسل.

حنان سليمان واحدة من أبرز الفنانات اللاتي قدمن أدوار الأم بحس إنساني عالٍ، وتمتلك رصيدًا كبيرًا من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي ميزتها بأسلوبها الهادئ وقدرتها على التعبير الصادق، وهو ما ظهر جليًا في فات الميعاد، الذي يلقى صدى واسعًا في الشارع المصري وعلى منصات التواصل.

مسلسل فات الميعاد 

"فات الميعاد" مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.

العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

مسلسل فات الميعاد من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وأشرف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم.

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المخرج سعد هنداوي حنان سليمان سعد هنداوي فات الميعاد مسلسل فات الميعاد

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