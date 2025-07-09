“فات الميعاد” يُبكي الجمهور برحيل “عفاف” وانهيار “مسعد”

يواصل مسلسل “فات الميعاد” ترك أثر عاطفي قوي في نفوس متابعيه، ولكن حملت الحلقة 20 تحديدًا مشهدين من أقسى وأصعب المشاهد في المسلسل.

المشهد الأول.. وفاة عفاف

المشهد الأول الذي هز مشاعر الجمهور كان وفاة “عفاف”، والدة بسمة، التي جسدت دورها الفنانة القديرة حنان سليمان.

ففي لقطة مؤلمة وبسيطة، ظهرت عفاف وهي راقدة على سريرها وقد فارقت الحياة بهدوء، بينما كان أبناؤها من حولها في حالة انهيار كامل، غير قادرين على تصديق ما حدث.

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لم يكن هناك صراخا مفتعلا أو موسيقى درامية مبالغ فيها، بل كان المشهد قائمًا على صدق الأداء النابع من حجم الصدمة، وهذا ما جعل لحظة الوفاة أكثر تأثيرًا.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المشهد، وامتلأت مواقع التواصل بتعليقات الحزن على عفاف كأنها شخصية حقيقية من واقعهم، كما كشف المخرج سعد هنداوي، مخرج العمل، عبر حسابه على “فيس بوك” أنه لا يستطيع رؤية “مشهد معين” في الحلقة 20 وأكد في التعليقات أن المشهد المقصود هو مشهد رحيل عفاف.

المشهد الثاني.. حديث مسعد ووالدته

أما المشهد الثاني، فكان للفنان أحمد مجدي، الذي يجسد شخصية مسعد، حينما تحدث بطريقة مؤثرة مع والدته، حيث بكى وهو يعترف بمرارة عن المسافة التي أصبحت بينه وبين طليقته بسمة خاصة أنها أصبحت هانم ومعها سيارة وهو “سوابق”.

هذا الاعتراف المؤلم عبر عن الهوة الواسعة بين الاثنين بعدما كانا زوجين متحابين في الماضي، وأثناء الاعتراف ينهار مسعد أمام إحساسه بالعجز والخذلان.

وعن هذا المشهد، كتب أحمد مجدي على حسابه الرسمي على فيسبوك: “على قد ما باحب المشهد ده على قد ما دمرني في تنفيذه! الشكر لكل الأساتذة”.

مسلسل فات الميعاد

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات.

مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى. العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

مسلسل "فات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم.

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