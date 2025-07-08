مسلسل فات الميعاد الحلقة 19، الحكم على مسعد بالسجن وقراءة فاتحة فاطمة وعمر

دارت أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة 19 حول بسمة، التي تقنع والدها بأنها ستذهب إلى مسعد برفقة ابنتها ريم في محبسه، حيث أنها ترى أن من حق مسعد رؤية ابنته، وأخبرت والدها أنها إن سُئلت من قِبل معتصم، ستبلغه بأن والدها كان على علم بالأمر.

وبالفعل، ذهبت بسمة إلى مسعد ومعها ريم، وكانت الزيارة مؤثرة للغاية، إذ ظهر اشتياق مسعد الشديد لابنته وشعر بسعادة كبيرة بزيارتها، ما منحه قدرًا من الأمل، إلا أن حديث بسمة معه أنهى كل ما تبقى بداخله من أمل خاصة بعدما أخبرته أن ريم لن تزوره مرة أخرى، ما جعله ينهار أمام زميله في القضية ويعترف له بأن الزيارة أوجعته.

من جانبها، تشعر بسمة بالذنب حيال ما فعلته، وتعتذر لمعتصم دون أن تذكر السبب الحقيقي وراء أسفها، ويذهب معتصم إلى لقاء سارة، التي تخبره بأنها على وشك الزواج من رجل آخر، لكنه يعيش في دبي وستسافر معه، ما سيعقد الإجراءات الخاصة بابنهما مصطفى.

وتطلب سارة من معتصم أن يتكفل بتربية مصطفى، فيوافق دون تردد، مؤمنًا أن بسمة لن تمانع في ذلك أيضًا.

كما تشهد الحلقة اكتشاف معتصم ووالده أن طارق قد ورط المطبعة مع الضرائب وتم حجز كافة أموالها في البنوك ودخل والد معتصم في مشادة مع طارق، كما شهدت الأحداث اتفاق كل من عمر وفاطمة على ضرورة مواجهة الجميع بزواجهما، وبالفعل تتم مواجهة حاسمة بين فاطمة وأهلها، حيث تخبرهم بزواجها السري من عمر، وهو ما يصدم الجميع، خصوصًا أن عمر متزوج من قبل ولديه أطفال، كما تشعر أسرة عمر بالخذلان بعدما قرر مواجهتهم بالأمر، وخاصة بسمة، ويجلس كل من معتصم وبسمة ليؤكدا أن زواجهما لا علاقة له بما فعله عمر وفاطمة.

يقترح معتصم على والده أن يتم بدء خطوات زواج عمر من فاطمة منذ البداية وحتى الإشهار، أما دينا، فتجلس مع محمود والد عمر وتخبره أنها لن تنفصل عن عمر في الوقت الحالي، لأنها لا تشعر بالقدرة على مواجهة الحياة بمفردها، وتصف زواجها من عمر بأنه “شركة”، مؤكدة أنها حينما تملك الشجاعة الكافية والاستعداد ستتخذ قرار الطلاق بنفسها.

كما يذهب محمود إلى والد فاطمة، ويبلغه أنه يشعر بالندم والأسف على ما حدث، فيبادله الأخير نفس الشعور، ويتفقان على قراءة الفاتحة كبداية لإشهار زواج عمر وفاطمة، وتختتم الحلقة أحداثها بصدور حكم بحبس مسعد لمدة خمس سنوات مع الشغل وتغريمه غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

مسلسل فات الميعاد

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.

العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

مسلسل "فات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم.

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