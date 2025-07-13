فات الميعاد.. دراما صادقة تحترم عقولنا

من النادر أن نصادف عملا دراميا لا يمر على الشاشة مرور الكرام، بل يفرض على المشاهد الوقوف عنده طويلا، متأملا صدق تفاصيله وواقعية بيئته السردية، فبينما تكتفي كثير من الأعمال في الفترة الأخيرة بتقديم حكايات مستهلكة أو سطحية تطرح فيها المهن كديكور، يبرز مسلسل فات الميعاد بوصفه نموذجا دراميا واعيا، يستحق التوقف أمامه نقديا لما أبداه من عناية دقيقة بما يمكن أن يوصف بـ الواقعية التفصيلية في بناء العالم الدرامي.

في هذا المسلسل، نجح فريق الكتابة (عاطف ناشد، إسلام أدهم، ناصر عبد الحميد) والمخرج سعد هنداوي في تجاوز الطرح التقليدي للعلاقات الإنسانية، إلى تأسيس عالم درامي قائم على بيئة مهنية دقيقة، خالية من التزوير الفني أو الاستسهال البصري. هنا لا تقدم المهنة كعنصر ثانوي، بل كركيزة فنية ووظيفية تسهم في بناء الشخصية وتشكيل أبعادها النفسية والاجتماعية.

نلحظ في هذا العمل تماهيا واضحا بين الشخصية ومهنتها، لا على نحو استعراضي، بل كأداة درامية تثري الحكاية وتضفي عليها مصداقية.

خذ عندك مثلا شخصية مسعد، الذي يعمل كأمين مخازن في مصنع أدوية، وشخصية بسمة، العاملة في مطبعة، كلتا المهنتين تم تجسيدهما بحرفية عالية، من حيث اللغة الفنية المستخدمة، ومفردات البيئة المهنية، وآليات العمل اليومية، لم تكن المصطلحات عشوائية، بل جاءت موظفة بعناية، من قبيل: الجرد، تخزين، تعبئة، استبعاد التالف، وهي ليست مجرد مفردات، بل أدوات لإقناع المشاهد بصدق البيئة.

والمشهد نفسه ينطبق على صناعة الطباعة، حيث حضرت تفاصيل الورق والأحبار والحركة داخل المطبعة، وهو ما يشي ببحث حقيقي ودقة توثيقية تستحق الإشادة. هذه الملاحظات تدفعنا إلى الحديث عن المصداقية التمثيلية، التي تتجلى حين ينصهر الممثل داخل عالمه المهني كأنما هو يعيش فيه فعلا، لا مجرد تمثيل.

النقد الفني عادة ما يعنى بالبنية السردية والحوار وتطور الحبكة، إلا أن فات الميعاد يدفعنا لتوسيع أفق التلقي لنشمل التفاصيل البصرية والهندسية، ما يمكن تسميته بالديكور السردي، أي تلك العناصر التي لا تتحدث لكنها تقول الكثير، مثل شكل الملفات، ترتيب رفوف المخازن، الإضاءة في المطبعة، أو حتى نبرة الأصوات داخل خطوط الإنتاج، وكلها عناصر تنتج المعنى دون الحاجة إلى حوار.

وهذا بالضبط ما يغيب عن كثير من الأعمال التي تتعامل مع المهنة كخلفية رمادية لا تؤثر في مسار السرد، وتقدم بصياغة معلبة ومفتعلة، فتجد المحامي يكرر جملا مسطحة لا علاقة لها بالواقع القانوني، أو الطبيب يتحدث بعبارات منسوخة من الإنترنت، فيصاب المشاهد بما يمكن تسميته بالانفصال الإدراكي عن الحدث.

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