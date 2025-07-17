الخميس 17 يوليو 2025
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رياضة

رقم ضخم، فيفا يعلن عدد اختبارات المنشطات في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه طبق بنجاح برنامج مكافحة منشطات مكثف يغطي الأندية المشاركة كافة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي أسدل عليها الستار يوم الأحد الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

كشف المنشطات في كأس العالم للأندية 

وأكد فيفا أنه تم إجراء اختبارات شاملة قبل وأثناء البطولة شملت كافة الأندية المشاركة بتعاون وثيق مع وكالات مكافحة المنشطات الوطنية، وأسفرت عن جمع مئات عينات الدم والبول وتحليلها.


وطلب فيفا إجراء اختبارات منشطات من دون إنذار مسبق لكافة الأندية المشاركة خلال الأشهر التي سبقت انطلاق كأس العالم للأندية، بحيث تم إجراؤها في دول هذه الأندية وبالتنسيق مع وكالات مكافحة المنشطات الوطنية والإقليمية، وجهات شريكة أخرى.


وخلال كأس العالم للأندية، تم إجراء 738 اختبارًا (313 قبل البطولة و425 خلالها)، ومن هذه الاختبارات، أجرى فيفا بشكل مباشر إجمالي 400 اختبار.


وجرت اختبارات شاملة لمكافحة المنشطات خلال فترة التنافس بعد كل مباراة في البطولة (252 اختبارًا إجماليًا)، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.


وجرت اختبارات شاملة لمكافحة المنشطات خارج فترة التنافس خلال البطولة (173 اختبارا إجماليا).. وتم جمع 1159 عينة في إطار الاختبارات (738 عينة بول، 412 عينة دم).


خضعت جميع الأندية الـ 32 المشاركة، لاختبارات المنشطات خارج فترة التنافس سواء قبل كأس العالم للأندية أو لمرة واحدة على الأقل خلالها.


وتم تحليل جميع العينات المجمعة في الفترة التي سبقت انطلاق البطولة في مخابر معتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، أما الاختبارات التي جرت أثناء البطولة، فقد انطوت على ترتيبات لوجستية معقدة ومستعجلة، بحيث تم شحن كافة العينات إلى مختبر لوس أنجليس الأولمبي للتحليل في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس خلال أيام من جمع العينات وتحليلها فيه، مع الإشارة إلى أنه مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
 

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