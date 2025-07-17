طالبهم بالمال لشراء المخدرات، حبس ربة منزل ونجليها بتهمة قتل زوجها بالبحيرة

قرر المستشار محمد صبحي مدير نيابة الدلنجات الجزئية بسكرتارية حسن ياسين، حبس ربة منزل، ونجليها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، والمتهمين في قضية قتل والدهم وزوجها بضربه بأيد الهون على رأسه والتخلص من جثته، وذلك لخلافات أسرية بينهم.

ضربه على الرأس بيد الهون عدة ضربات حتى فارق الحياة



ترجع الواقعة لقيام الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالقبض على سيدة ونجليها بتهمة قتلهم زوجها بسبب معاناتهم من المجني عليه لإدمانه المخدرات والحصول على أموال نجليها لشراء المواد المخدرة، وفي صباح يوم ارتكاب الواقعة، حضر الزوج إلى المنزل واشتبك مع نجلها "يوسف" بسبب مطالبته الأموال لشراء المواد المخدرة، فطلبت المتهمة من نجليها الإمساك به وقامت بضربه على الرأس بيد الهون عدة ضربات حتى فارق الحياة، واستكمالا للجريمة قام المتهمون بتوثيقة، ووضعه في جوال ولفه بشكرتون، ثم قاموا بإلقاء جثته في المجرى المائي بمنطقة برقاش، التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة الجيزة، وعقب ذلك وبعد الواقعة بأكثر من 20 يوما قاموا بتحرير محضر بتغيبه عن المنزل.

مكبل اليدين والرجلين داخل جوال ملفوف ببعض الشكرتون

وكانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة قد عثرت على جثة شاب في العقد الرابع من العمر مجهولة الهوية بها طعنات نافذة، ومكبل اليدين والرجلين داخل جوال ملفوف ببعض الشكرتون، بترعة النوبارية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة منذ أواخر شهر مايو الماضي، تبين أن جثة لشخص يدعى أحمد ي أ " مواليد محافظة أسيوط ومقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، ويعمل "سائق" ووراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه نفيسة. ر، ونجليها يوسف وأمير، وذلك بسب نشوب بعض الخلافات الأسرية بينهم وتم تحرير محضراللازم وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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