الأحد 13 يوليو 2025
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نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة البحيرة

التربية والتعليم
التربية والتعليم بالبحيرة

نجح مركز المحمودية بمحافظة البحيرة في الفوز بالنصيب الأكبر من أوائل الدبلومات الفنية حيث حصلن طالبات مدرسة المحمودية الصناعية بنات علي ٣ مراكز.

أسماء المراكز الأولى بالبحيرة

وأسماء المراكز الأولى هن حبيبة سعد عبد الوهاب موافي، سارة شاكر أحمد إسماعيل راشد، سهر منصور عبده صالح السيد بمجموع  ٩٩.٨٦%،  كما حصل من من مركز دمنهور الطالب ياسين عبد الجيد محمد إبراهيم السبكي بمجموع ٩٩.٢٩%.

الدبلومات الفنية لها سمات خاصة

أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات صناعي - زراعي - تجاري - فندقي، ووجود نظامين للدراسة (٣) سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة نظامية التعليم والتدريب المزدوج إعداد مهني - التكنولوجيا التطبيقية).

وأعلن نائب الوزير أهم سمات النتيجة كالآتي:

- نظام 5 سنوات: حضر  ۱۸۹۳۸ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%  

- نظام  3 سنوات - عام: حضر ٤٩٧٩٥٢ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: حضر  ۱۰۱۲۳ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات: حضر  ٢٤٩٣٨٦ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح   ٨٩,٦٣%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر  ٣٢٦١ طالبا (٤) شهادات بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات: حضر  ٥٦ طالبا شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱

- نظام 3 سنوات إعداد مهني: حضر  ٥٤٤٣٥ طالبا (۳) شهادات بنسبة نجاح ٣٢,٥١

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات: ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالبا / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالبا / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)

وقد قام نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام ۲۰۲٥ تليفونيا والذين بلغ عددهم ٣٤ طالبا / طالبة (٢٥) طالبة + ٩ (طلاب من ١٤ محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية. السويس.

 

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