الخميس 17 يوليو 2025
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حوادث

تغريم عاطل 20 ألف جنيه بتهمة ابتزاز الإعلامية هبة الزياد

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم عاطل مبلغ 20 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الإعلامية هبة الزياد وإساءة استخدام وسائل التواصل، وإرسال رسائل مسيئة وتهديدات إليها عبر تطبيق واتساب فضلا عن التشهير بها عبر الفيس بوك.


البداية عندما تقدمت الإعلامية هبة الزياد ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية تفيد بتضررها من شخص مجهول يقوم بإرسال رسائل تحتوي على ألفاظ تشهير وتهديد وكذلك سب وقذف.


على الفور شكلت إدارة تكنولوجيا المعلومات فريق بحث وتحر وتم تحديد المتهم وتبين أنه عاطل، وكشفت التحريات أنه أقدم على إرسال رسائل تهديد للمجني عليها بقصد ابتزازها ماليا مستخدما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الإلكترونية.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات واحالته الي المحكمة الاقتصادية التي أصدرت قرارها المتقدم.

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المحكمة الإقتصادية وسائل التواصل واتساب الإعلامية هبة الزياد هبة الزياد ادارة تكنولوجيا المعلومات النيابة العامة

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