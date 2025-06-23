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حوادث

بعد قليل، الحكم في قضية سب المنتجة ليلى الشبح لـ هند عاكف

هند عاكف، فيتو
هند عاكف، فيتو

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل، الحكم على المنتجة ليلى الشبح، بتهمة سب وقذف الفنانة هند عاكف.  

 

محاكمة المنتجة ليلي الشبح بتهمة سب هند عاكف 

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة المنتجة ليلي الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

وكانت المحكمة حددت جلسة اليوم أمام المحكمة الاقتصادية لتكون أولى جلسات محاكمة المنتجة ليلي الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف في عزاء الفنان الراحل حلمي بكر.

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