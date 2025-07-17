المؤتمر: وضعنا اللمسات الأخيرة للدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحزب وضع اللمسات الأخيرة لمرحلة الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ، مؤكدا أن الحزب يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة وقيادات واعية قادرة على تحقيق نتائج إيجابية.

أهمية قصوى لانتخابات مجلس الشيوخ

وأوضح غنيم أن حزب المؤتمر يولي أهمية قصوى لانتخابات مجلس الشيوخ نظرًا لدور المجلس المحوري في الحياة التشريعية والسياسية المصرية، بصفته هيئة تشريعية ثانية ومراجعة للقوانين، إلى جانب دوره في دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي.

الحزب وضع استراتيجية شاملة للحملة الانتخابية

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحزب وضع استراتيجية شاملة للحملة الانتخابية، بداية من المرشحين الأكفاء الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة اللازمة لتمثيل الشعب المصري خير تمثيل في المجلس، والتي ارتكزت على النزاهة، والقدرة على خدمة القضايا الوطنية، والتفاعل مع متطلبات المواطنين.



رؤية حزب المؤتمر لمستقبل مصر

وكشف غنيم، تبني الحزب برنامجًا انتخابيًا متكاملًا يعكس رؤية حزب المؤتمر لمستقبل مصر، ويرتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها دعم التشريعات التي تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة، وتشمل تشجيع الاستثمار، وتوفير فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد غنيم، على اهتمام الحزب بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير خدمات صحية وتعليمية متميزة للجميع، والتأكيد على الدور المحوري لمصر في المنطقة والعالم، ودعم الشباب والمرأة وتمكينهم في مختلف المجالات.

وأكد أن حزب المؤتمر يخوض هذه الانتخابات بروح إيجابية وتنافسية، ملتزمًا بأعلى معايير النزاهة والشفافية، ومعربًا عن ثقته في وعي الناخب المصري وقدرته على اختيار من يمثله خير تمثيل في مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الحزب سيواصل العمل الدؤوب لخدمة قضايا الوطن والمواطن، وسيبقى سندًا للدولة المصرية في مسيرتها نحو التقدم والازدهار.

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