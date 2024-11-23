ورشة عمل عن الخطاب الجماهيري وتصميم الحملات الانتخابية بالمصري الديمقراطي

في إطار خطة أمانة الخبراء للاستعداد للانتخابات البرلمانية وإعداد كوادر سياسية وحزبية فاعلة، نظمت أمانة الخبراء بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل بعنوان "الخطاب الجماهيري وتصميم الحملات الانتخابية"، بالتعاون مع مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة.

قدمت التدريب هبة عادل سيد، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة وعضو الحزب.



القاء الخطاب الجماهيرى والظهور الإعلامى

حيث قامت بتقديم عرض عن الخطاب الجماهيري والظهور الإعلامي وأهم النقاط التى يجب مراعاتها بالخطاب مثل الثقة بالنفس والاختيار الجيد للمقدمة، واختيار الخطاب المناسب طبقا للفئات المخاطبة، والتركيز على القضايا ذات الإهتمام لدى الجماهير المستهدفة، وترتيب الأولويات وكيفية إدارة الوقت ومخاطبة مشاعر الجماهير.

تخلل ورشة العمل تدريب تفاعلي عن إلقاء الخطاب الجماهيري والظهور الإعلامي للمشاركين.

المشاركون بورشة عمل المصرى الديمقراطى

شارك فى التدريب، رشا عبد الكافى سكرتير أول القطاع الطلابى للحزب الاشتراكي اليمنى بالخارج، دينا ابو المجد، مساعد أمين التنظيم بحزب العدل، وعدد من أعضاء الحزب المصرى الديمقراطى من مختلف الأمانات والمحافظات.تم توزيع شهادات حضور علي المشاركين في التدريب

ويذكر أن الحزب المصرى الديمقراطى كان ى نظم نظم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالإسماعيلية بالتعاون مع أمانة المرأة المركزية تدريبا بعنوان "القيادة السياسية الفاعلة للمرأة المصرية" بحضور فريد زهران رئيس الحزب، والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب للشؤون المالية والإدارية والنائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ ونائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية، والأستاذة منى عبد الراضى أمين المرأة المركزي، وذلك في إطار سعي الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي لزيادة المشاركة السياسية للمرأة واكتشاف وإعداد كوادر تمارس العمل العام بمختلف أنواعه.



رفع كفاءة المرأة وقدراتها ومعارفها من الأمور الهامة التى يحرص عليها الحزب

تحدث فريد زهران، رئيس الحزب مؤكدًا أن رفع كفاءة المرأة وقدراتها ومعارفها من الأمور الهامة التى يحرص عليها الحزب منذ نشأته، كما بين الأدوار التى لعبها الحزب منذ ثورة ٢٥ يناير حتى الآن ومواقفه السياسية الواضحة المتسقة مع أيدلوجية الحزب؛ وتحدث النائب محمود سامى عن الاقتصاد العام ومتغيراته والأحداث العالمية وتأثيراتها الاقتصادية وانعكاسها على العالم العربى ومصر.

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