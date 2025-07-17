الخميس 17 يوليو 2025
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رياضة

عرض جديد يقرب راشفورد من الدوري الإيطالي

راشفورد
راشفورد

يفكر يوفنتوس في ضم ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

راشفورد يقترب من الدوري الإيطالي 

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، فإن المحادثات بين الناديين بشأن جادون سانشو نجم اليونايتد فتحت الباب أمام الحديث عن راشفورد، الذي لا يبدو ضمن خطط مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، تمامًا كحال سانشو.


ورغم ذلك، فإن صفقة راشفورد تتطلب شروطًا مالية أكبر من صفقة سانشو، سواء من ناحية قيمة الانتقال أو الراتب المرتفع للاعب.

وكان راشفورد قد عُرض للبيع في يناير  الماضي، وسط تقارير ربطته بالانتقال إلى ميلان، إلا أنه في نهاية المطاف رحل على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يوفنتوس، الذي يسعى لتدعيم خطه الهجومي استعدادًا للموسم الجديد، يرى في سانشو خيارًا أكثر واقعية من راشفورد في الوقت الحالي، إلا أن الحديث بين الأطراف حول اللاعبين يعكس رغبة النادي الإيطالي في استغلال أوضاع مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعبين أصحاب جودة عالية بأسعار مناسبة.

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