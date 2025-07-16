لتعويض الراحل جوتا، ليفربول يقترب من ضم صفقة جديدة

بدأ نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي مفاوضات ضم المهاجم البرازيلي رودريجو من ريال مدريد الإسباني بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.

ليفربول يفاوض لاعب ريال مدريد

ويواجه رودريجو أزمة في المشاركة بالمباريات، حيث اكتفى بمشاركة واحدة كأساسي من أصل ست مباريات في مونديال الأندية الذي ودعه النادي الملكي بخسارة في نصف النهائي أمام باريس سان جرمان الفرنسي برباعية نظيفة.

وأفادت صحيفة "أس"، بأن ليفربول الذي فقد مؤخرا مهاجمه البرتغالي ديوجو جوتا في حادث سير مروع، سيدخل في الأيام القليلة المقبلة في مفاوضات مع ريال من أجل الحصول على خدمات رودريجو، خاصة في حال خسر جهود الكولومبي لويس دياز لصالح بايرن ميونخ الألماني الذي تقدم بعرض أولي لم يحظ بموافقة العملاق البافاري، وفق التقارير.

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