بمشاركة إيهاب توفيق وهشام خرما، تعرف على برنامج حفلات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء

تابع الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية استعدادات إقامة فعاليات المهرجان الصيفي بمدينة الثغر والذي يقام لأول مرة بستاد الإسكندرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية بقيادة الفريق المحافظ أحمد خالد حسن وذلك في الفترة من الأحد 27 حتى الخميس 31 يوليو الجاري.

المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية

وأكد الدكتور علاء عبد السلام أن إقامة صيف الأوبرا 2025 في ستاد الأسكندرية والأقدم في مصر وأفريقيا والتحفة المعمارية العريقة والذي تم تصميمه على غرار أقواس النصر اليونانية - الرومانية كما يضم جزءًا من سور الأسكندرية الإسلامي القديم يعكس الفكر المتطور لوزارة الثقافة باعتبار الأوبرا أحد قطاعاتها الفاعلة نحو توظيف الأماكن المفتوحة والمساحات غير التقليدية لاحتضان مختلف الأنشطة الإبداعية.

برنامج حفلات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء

وأوضح الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا، أن البرنامج الفنى لفعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء يتناسب مع طبيعة الأجواء الصيفية بالمدينة الساحلية ويعمل على جذب أكبر عدد من محبي الفنون الجادة ويشمل مزيجًا من العروض الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة.

وتنطلق حفلات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء كالتالي:

الأحد 27 يوليو، في الساعة التاسعة مساء ينطلق حفل الافتتاح ويحييه النجم إيهاب توفيق ويسبقه فقرة للموسيقى العربية بعنوان شباب في شباب ويقودها الموسيقار الدكتور محمد الموجى ويشارك بها كل من كنزي، حنان عصام، ياسر سعيد.

الإثنين 28 يوليو: يضم فقرة لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، يعقبها حفل للفنان أحمد جمال.

الثلاثاء 29 يوليو: تتألق الفنانة ريهام عبد الحكيم فى أمسية طربية من وحى زمن الفن الجميل بعد فاصل بعنوان شباب فى شباب 2 لمجموعة من مطربي الأوبرا هم محمد الخولى، فرح الموجى، محمد حسن بقيادة المايسترو أحمد عامر.

الأربعاء 30 يوليو: لقاء لفريق وسط البلد مع جمهوره من الأجيال الجديدة، بعده يقدم النجم هشام عباس مجموعة من أعماله الشهيرة.

أما مساء الخميس 31 يوليو: يختتم فعاليات المهرجان بحفل للنجم خالد سليم يسبقه الموسيقار هشام خرما بعدد من مؤلفاته العصرية.

كما ثمن الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا التعاون مع الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية مشيدًا بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير كافة سبل نجاح المهرجان لضمان خروج الحدث فى أبهى صورة بما يعكس ريادة الثقافة المصرية وعراقة دار الأوبرا وتوجهها نحو تطوير أدواتها والانفتاح على شرائح جماهيرية أوسع فى مختلف ربوع الوطن.

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