الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: حماس وافقت على الخريطة الجديدة لغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن حركة حماس وافقت على الخريطة الجديدة التي عرضتها إسرائيل في الدوحة، التي سينسحب بموجبها الجيش من محور موراغ بين خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح

ووفقا لخريطة الانسحاب الإسرائيلية، ستبقى القوات الإسرائيلية بعمق 1.2 كيلومتر شمال محور فيلادلفيا، و1.1 كيلومتر في شمال وشرق غزة.

ونقلت صحيفة الجيروزليم بوست الإسرائيلية عن مصدر مشارك في المفاوضات قوله لصحيفة واشنطن بوست: "لم يعد التركيز منصبا على محور موراغ؛ بل على الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح. هذا هو محور النقاشات حاليًا".

ووفقًا للمصدر، فإن الوسطاء متفائلون (وليس للمرة الأولى) ويعتقدون أن الخرائط الجديدة تعزز بشكل كبير فرص التوصل إلى اتفاق قريبًا.

وبحسب مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى، فإن موافقة حماس على إطار عمل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تُشير إلى تحوّل في موقفها.

إطلاق سراح 10 محتجزين

وأضاف المسؤول "هذا نتيجة ضغط عسكري مكثف، وتدخل أمريكي قوي، ورغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق. وبسبب هذا الاهتمام - والعلاقة الأميركية القطرية - تنخرط قطر الآن على مستوى مختلف"، كما ذكرت الجيروزليم بوست.

وقال المسؤول للصحفيين: إن التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين، الذي يشمل إطلاق سراح 10 محتجزين، وإعادة جثث 18 آخرين، بالإضافة إلى هدنة لمدة 60 يوما، أمر "ممكن".

التفاوض مع حماس ليس سهلًا ولا سريعًا

وقال المسؤول: "نحن، كحكومة، مهتمون بإطار عمل لإطلاق سراح الرهائن".

 وتابع: "هناك آراء سياسية متباينة في إسرائيل، لكن الحكومة ملتزمة باتفاق بشأن الرهائن، وهذا هو الموقف الذي يتبناه رئيس الوزراء. أعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن. الأمر ليس بهذه البساطة. التفاوض مع حماس ليس سهلًا ولا سريعًا، ولا يمكنني تحديد جدول زمني، ولكنه في المتناول".

وفي سياق متصل، نقلت "صحيفة تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر دبلوماسي عربي قوله إن المقترح الإسرائيلي المُحَدث سيعيق على الأرجح قدرة تل أبيب على تنفيذ خطة ما تسميه بـ"المدينة الإنسانية".

وذكر المصدر ذاته أنه لا يزال يتعين على الجانبين التوصل إلى تفاهمات بشأن آليات توزيع المساعدات الإنسانية، وعدد وهويات الأسرى الفلسطينيين الذين سَيُطلَقُ سراحهم خلال الهدنة التي تستمر شهرين.

وبحسب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إذا لم يتم التوصل لاتفاق فسيكثف الجيش عمليته العسكرية في القطاع.

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أشاد في وقت سابق بتقدم المفاوضات بشأن غزة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس إسرائيل الدوحة محور موراغ خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

حماس تدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق

بحضور الحضري، حماس وجدية في مران منتخب الناشئين استعدادا لكأس العالم (صور)

حركة حماس تعلن استشهاد أحد وزرائها

بسبب هجمات حماس، تنبيه أمني من سفارة أمريكا في الكيان الصهيوني للموظفين وعائلاتهم

حماس: نتنياهو يتعمد إفشال المفاوضات ولا يسعى لأي اتفاق

لأول مرة، نتنياهو يبدي مرونة في الانسحاب والخلاف على رفح لإتمام الصفقة مع حماس

الأكثر قراءة

التصديق أو الرفض، تطورات أزمة قانون الإيجار القديم عقب قرار الرئيس بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

أبي أحمد يكذب ورسائل حاسمة من السيسي وترامب، آخر مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي

سقطة رئيس أمريكا، حقيقة سرقة ترامب ميدالية ذهبية أثناء تتويج تشيلسي بمونديال الأندية (فيديو)

بعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

جدول مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

بسبب تمرده، إجمالي غرامات وسام أبو علي تصل لـ15٪ من قيمة عقده السنوي

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد من قوله تعالى «ولا تجسسوا»؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم أكل الكحك في المنام وعلاقته بالاستقرار العائلي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads