الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: نتنياهو يتعمد إفشال المفاوضات ولا يسعى لأي اتفاق

حماس
حماس

قالت حركة "حماس" في بيان رسمي إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتعمد إفشال جولات التفاوض الجارية، مشيرة إلى أنه "لا يريد التوصل إلى أي اتفاق يمكن أن يؤدي إلى تهدئة أو وقف دائم لإطلاق النار".

واتهمت الحركة نتنياهو بـ"التفنن في وضع العراقيل أمام الوسطاء"، معتبرة أن مواقفه "تكشف نواياه الحقيقية في استمرار العدوان".

47 شهيدا إثر الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 47 فلسطينيا إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 27 وسط وجنوبي غزة.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر 2023

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن سقوط 139 شهيدا و425 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الضحايا العدوان الاسرائيلي بلغ 58026 شهيدا و138520 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023.

انهيار الجهود الإنسانية في غزة

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام. 

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

وقالت: إن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية بالقطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس نتنياهو بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال وقف دائم

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

بعد براءة الالتهاب السحائي، المنيا تنتظر فك لغز موت الأطفال الأربعة

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

محمد عمارة يعتزم تقديم بلاغ لـ الأعلي للإعلام ضد أحمد شوبير، ما القصة؟

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الزمالك يحضر جلسة الاستماع بشأن شكوى زيزو ويتهم الأهلي بتحريض اللاعب ضد ناديه

وقع أول عقد إحترافي، لاعب مصري جديد يخلف النني في صفوف أرسنال

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمود الهواري: حماية الأسرة تبدأ بالوعي ومعرفة الحقائق ومواجهة الزيف

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والصعوبات

ما حكم تأخير الإنجاب لعدم القدرة على رعاية الأطفال؟، الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads