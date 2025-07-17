الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأكتوبر

حبس المتهم
حبس المتهم

استدعت نيابة الجيزة شهود العيان لسماع أقوالهم في اندلاع مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح قطعية متفرقة بالجسم.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز الأسلحة المستخدمة في المشاجرة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

 

نشوب مشاجرة بالآلات الحادة بين طرفين

 

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي إخطارًا من رئيس مباحث أكتوبر ثالث، المقدم محمد داود، يفيد فيه بنشوب مشاجرة بالآلات الحادة بين طرفين، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص، بسبب خلافات بينهما.

 

 

وتم الدفع بقوات الأمن لموقع الحادث وتم السيطرة على المشاجرة وضبط مرتكبيها ونقل المصابين للمستشفى وجاري جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة اكتوبر الجيزة مديرية أمن الجيزة

الأكثر قراءة

التصديق أو الرفض، تطورات أزمة قانون الإيجار القديم عقب قرار الرئيس بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

أبي أحمد يكذب ورسائل حاسمة من السيسي وترامب، آخر مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي

سقطة رئيس أمريكا، حقيقة سرقة ترامب ميدالية ذهبية أثناء تتويج تشيلسي بمونديال الأندية (فيديو)

بعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

جدول مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

بسبب تمرده، إجمالي غرامات وسام أبو علي تصل لـ15٪ من قيمة عقده السنوي

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد من قوله تعالى «ولا تجسسوا»؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم أكل الكحك في المنام وعلاقته بالاستقرار العائلي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية