الأكاديمية العربية تستضيف مؤتمرًا صحفيًا غدًا للإعلان عن استضافة كأس العالم للخماسي الحديث

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري غدًا الجمعة، 4 يوليو 2025، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بمقرها الرئيسي في أبي قير بالإسكندرية، للكشف عن تفاصيل استضافة نهائيات كأس العالم للخماسي الحديث، بالإضافة إلى بطولة العالم للتابعات.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية وبحضور الدكتور ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية لشؤون التعليم والطلاب، روب ستول، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، إسماعيل موسى إسماعيل، رئيس اتحاد شمال أفريقيا للخماسي الحديث.

الأكاديمية العربية تستضيف بطولة نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

ويتناول المؤتمر الصحفي تفاصيل استضافة بطولة نهائي كأس العالم للخماسي الحديث، التي تعد واحدة من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، والمقرر إقامتها على ملاعب الأكاديمية بأبي قير في الفترة من 3 إلى 7 يوليو 2025.

كما ستشهد ملاعب الأكاديمية أيضًا انطلاق بطولة العالم للتابعات في الخماسي الحديث، والتي ستتبعها مباشرة في الفترة من 7 إلى 14 يوليو 2025.

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