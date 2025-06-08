مصروفات كلية العلاج الطبيعي 2025 بالجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات 2025، مع قرب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، تقترب أيضًا مرحلة تنسيق الجامعات، وقد بدأ العديد من الطلاب في حجز أماكنهم بالجامعات الخاصة والأهلية، مع فتح باب التسجيل المبكر بداية شهر مايو الماضي.

ويعتبر تخصص العلاج الطبيعي، من أهم التخصصات التي يقبل عليها الطلاب، لحاجة سوق العمل لها، وباعتبارها تخصصًا طبيًّا هامًّا، يرتبط بالرياضة بشكل كبير.

وتستعرض بوابة فيتو مصروفات كلية العلاج الطبيعي بالجامعات الخاصة والأهلية 2025، تسهيلًا على الطلاب وأولياء أمورهم في الاختيار.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي بالجامعات الخاصة 2025

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة 6 أكتوبر: 93,500 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة بدر بالقاهرة: 110 آلاف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: 120 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي الجامعة المصرية الصينية: 90 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء: 110 آلاف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة باديا: 186,750 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة بدر بأسيوط: 78,5 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة سفنكس: 77 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة العلوم الحديثة والآداب: 250 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 101,900 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية 2025

لم تعلن الجامعات الأهلية حتى الآن عن مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، إلا أن المصروفات وفق العام الدراسي الماضي، تقترب من بعضها في ما يخص مصروفات كلية العلاج الطبيعي، حيث تتراوح مصروفات الكلية ما بين 70 ألف جنيه و100 ألف جنيه.

وجاءت مصروفات كلية العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية كالتالي:

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة حلوان الأهلية: 100 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة الجلالة الأهلية: 100 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة العلمين الأهلية 95 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف الأهلية: 75 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية: 90 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة الملك سلمان الدولية: 93,500 ألف جنيه.

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