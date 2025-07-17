الخميس 17 يوليو 2025
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هندسة القناة تنظم الملتقى التوظيفي السنوي (صور)

جانب من فعاليات الملتقى،فيتو
جانب من فعاليات الملتقى،فيتو

نظمت كلية الهندسة بـ جامعة قناة السويس، فعاليات الملتقى التوظيفي السنوي لعام 2025، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وتحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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أبرز الحضور خلال فعاليات الملتقى 

وشهد الملتقى الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على الكلية، ونظم للفعاليات الدكتورة عبير الشهاوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 

جانب من فعاليات الملتقى،فيتو
جانب من فعاليات الملتقى،فيتو
جانب من فعاليات الملتقى،فيتو
جانب من فعاليات الملتقى،فيتو
جانب من فعاليات الملتقى،فيتو
جانب من فعاليات الملتقى،فيتو

تنظيم الملتقى السنوي للتوظيف 

ونظم قسم العمارة والتخطيط العمراني الملتقى التوظيفي السنوي تحت عنوان Architecture Celebration Day 25، بقاعة السيمنار بالكلية، وسط حضور واسع من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين وممثلي الشركات والمكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال العمارة والتخطيط العمراني.

وقام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الهندسة.  

تفقد المشروعات الطلابية والاطلاع على جهود الطلاب في التصميم والتنفيذ ومتابعة آليات التحكيم والتقييم داخل الفعاليات. 

جانب من فعاليات الملتقى،فيتو
جانب من فعاليات الملتقى،فيتو
جانب من فعاليات الملتقى،فيتو
جانب من فعاليات الملتقى،فيتو
جانب من فعاليات الملتقى،فيتو
جانب من فعاليات الملتقى،فيتو

أبرز فعاليات الملتقى 

شهد الملتقى عرض مشروعات التخرج المتميزة لطلاب القسم، والتي تم تقسيمها إلى مجموعات، وتقييمها من خلال لجنتين علميتين من نخبة المحكّمين.

ضمّت اللجنة الأولى: الدكتورة ميرفت نصر، والدكتور ضياء عوض، والدكتور وليد شورة، والدكتور حسام صبري، والدكتورة رشا شعبان. أما اللجنة الثانية فضمت: الدكتور سامي عفيفي، والدكتور أسامة نصار، والدكتور أحمد يحيى، والمهندس المعماري أحمد سري.

وتخللت الفعاليات جلسات حوارية بين الطلاب والمحكّمين، تم خلالها تقديم ملاحظات علمية وتوجيهات مهنية استعدادًا لمتطلبات سوق العمل، كما شهد الملتقى حضور طلاب من كليات الفنون الجميلة والهندسة بجامعات مختلفة، مما أضفى بعدًا تفاعليًّا على الحدث.

بالإضافة إلى تكريم الطلاب الأوائل على مدار المستويات الدراسية المختلفة بالقسم، إلى جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس تقديرًا لما قدموه من جهود علمية ومهنية. كما شاركت شركات ومكاتب استشارية كبرى في الملتقى، واطلعت على مشروعات الطلاب، ما أتاح فرصًا للتواصل والتوظيف.

ويعكس الملتقى حرص قسم العمارة والتخطيط العمراني على تأهيل طلابه لسوق العمل من خلال الدمج بين الخبرة الأكاديمية والتطبيق المهني، بما يتماشى مع رؤية جامعة قناة السويس في دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط التعليم الجامعي بمتطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والإقليمي.

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