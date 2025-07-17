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مصرع بائع خضروات على يد شقيق زوجة نجله في الدقهلية لخلافات سابقة

نقل جثة شخص، فيتو
نقل جثة شخص، فيتو

لقي سبعيني بائع خضروات بقرية افرانكوا مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية مصرعه بسلاح أبيض على يد شقيق زوجة نجله لخلافات سابقة بينهم.

مصرع سبعيني في الدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ  لمركز شرطة بلقاس من المستشفى الدولي بالمنصورة بمصرع حسن عبد المنجي بدير إسماعيل ٧٤ سنة بائع خضروات ومقيم عزبة إفرانكو التابعة لقرية المعصرة - دائرة المركز.. على إثر إصابته بقطع بأوتار اليد اليسرى إدعاء تعدي.

 

مشاهدة كلامية انتهت بجريمة قتل 

بالانتقال والفحص تبين أنه حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه ونجل شقيق زوجته  "محمد ا أبو ش ب" 23 سنة عامل ومقيم قرية الجرايدة - دائرة مركز بيلا - كفر الشيخ تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" بحوزته وإحداث إصابته، لوجود خلافات بينهما بالتسبب في ذلك والمحرر بشأن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۵۸۲۳ جنح مركز بلقاس بذات التاريخ.

اقوال الشهود حول الجريمة 

وبسؤال نجلي المتوفى كلًا من المصاهرة محمد ح ع ب ا"  36 سنة  حاصل على لسيانس شريعة وقانون، وزوج شقيقة المتهم  عبر المنجي  ح ع ب ا" 30 سنه عامل , ويقيمان بذات العنوان أيدا ذات المضمون. واتهما المذكور بالتسبب في ذلك.

ضبط المتهم وتحرير محضر للعرض علي النيابة 

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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