رفع 120 طن مخلفات وناتج تطهير ترعة قرية زيان بالدقهلية

يتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة رفع المخلفات وتجمعات القمامة وتطهير ترعة قرية زيان بمركز بلقاس، للتأكد من سير العمل ورفع كافة تراكمات القمامة، ورفع التجمعات بالترعة.

رفع 120 طن مخلفات

جاء ذلك في إطار نتائج جولته الصباحية بالقرية، حيث كلف بشن حملة نظافة وتطهير ترعة القرية، وأكد أنه تم رفع 120 طن مخلفات وناتج تطهير حتى الآن ونقلها إلى المدفن الصحي بقلابشو، وما يزال العمل جاريا حتى الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة.

تجمعات قمامة بترعة زيان كلف برفعها

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه خلال جولته الصباحية بقرية زيان تلاحظ سوء حالة النظافة بالقرية، كما تبين وجود تجمعات قمامة بترعة القرية، وعلى الفور كلف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بتوجيه معدات وحدة التدخل السريع بالمحافظة، التي بدأت منذ الصباح برفع تجمعات القمامة وتطهير الترعة، وأكد أنه لن يترك مكان في المحافظة بلا نظافة تليق بأهالي الدقهلية، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي يبذل كل الجهود لتوفير مستوى نظافة لائق.

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