حملات لضبط مخالفات المخابز في الستاموني وبلقاس بالقهلية (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بتكثيف الحملات الميدانية والمرور على عدد من المخابز، ومحطات المياه والصرف الصحي، والمدارس، ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومتابعة أعمال النظافة بعدد من قرى مركز بلقاس ومدينة جمصة.

وجاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفي إطار استجابته لشكاوى ومطالب المواطنين التي تم رصدها من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي

وأوضح "مرزوق" أن هذه التحركات تأتي ضمن منظومة متكاملة لرصد الشكاوى والتحقق منها على مدار الساعة، من خلال فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هدفنا هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة في كافة القطاعات.

وقد أسفرت أعمال لجان التفتيش عن المرور على 9 مخابز ببلقاس وجمصة والشيخ زايد، حيث تم تحرير 17 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات منها: نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وبيع الدقيق في السوق السوداء، وعدم وجود سجلات وقوائم أسعار، وغيرها من التجاوزات التموينية.

المرور الميداني على عدد من قرى مركز بلقاس

كما قامت اللجنة بالمرور الميداني على عدد من قرى مركز بلقاس، شملت (الملعب، منشأة شومان، الجزائر، أبوعَرْصة، منشأة عبد القادر)، وتفقدت خلالها محطات المياه والصرف الصحي والمدارس ووحدات طب الأسرة، إلى جانب متابعة حالة النظافة، حيث تم رصد بعض تجمعات القمامة بجوار المدارس وبعض الطرق، وعلى الفور تم استدعاء معدات النظافة لرفع التراكمات واتخاذ اللازم.

تطبيق الغرامات المالية المضاعفة كبديل عن الغلق

وأكد المحافظ استمرار تطبيق الغرامات المالية المضاعفة كبديل عن الغلق في حالة المخابز المخالفة، ويتم إعادة ضخ قيمة هذه الغرامات في شكل دعم إضافي لصالح المواطنين، وفي حال تكرار المخالفات يتم سحب الترخيص ومنح الحصة لشخص آخر، مؤكدًا أن محافظة الدقهلية هي الأولى في تطبيق هذا النهج.

التعامل الفوري مع أي ملاحظات، خاصة فيما يتعلق بصرف الأسمدة الزراعية

وكان محافظ الدقهلية قد شدد على وكلاء الوزارات المعنيين بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، خاصة فيما يتعلق بصرف الأسمدة الزراعية بمراكز الجمعيات، وتحسين بيئة العمل داخل مراكز الشباب والمدارس ووحدات الصحة، وأشار إلى أن لجان المتابعة مستمرة في المرور المفاجئ بكافة المراكز والمدن والقرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع كفاءة الخدمات وتحقيق رضا المواطن.

هذا وقد ضمت لجنة المتابعة كلًا من حسين البغدادي، مدير عام الحوكمة بمكتب المحافظ الأستاذ محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، الدكتور إسماعيل تركي، الدكتور أحمد العيسوي، بإدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين.

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