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رياضة

موعد سفر بعثة الأهلي إلى تونس

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

تطير بعثة الأهلي إلي تونس صباح غد الجمعة استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنتزرتي التونسيين يومي 21-25 يوليو الجاري في مدينة طبرقة التونسية، على أن تعود بعثة الأهلي إلي القاهرة يوم 26 من الشهر الجاري. 

 

وسام أبو علي، قرر النادي الأهلي فرض مزيد من العقوبات علي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق حال تخلفه عن حضور التدريبات الفردية في التتش خلال فترة تواجد الفريق في رحلة تونس لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد. 

وأعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي لاعب الفريق، من معسكر القلعة الحمراء والمحدد إقامته في تونس بعد تمرد اللاعب على المارد الأحمر عقب تلقيه عرضًا رسميًّا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي  مقابل 8 ملايين دولار.


وقرر الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي عقب التشاور مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري. جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة. فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

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