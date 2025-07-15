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رياضة

تطورات جديدة بشأن ملف وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبوعلي، فيتو
وسام أبوعلي، فيتو

كشف مصدر داخل الأهلي أن النادي يدرس العروض الخارجية للاعب وسام أبو علي، لبيعه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، وفي نفس الوقت يستمر المهاجم الدولي بالتدريبات بشكل طبيعي. 

وبحسب المصدر، فإنه يوجد حاليا مفاوضات بين مسئولي الأهلي ونادي كولومبوس، حيث قدم النادي الأمريكي عرضا جديدا للأحمر خلال الساعات الماضية، في ظل رغبته القوية في ضم اللاعب خلال الانتقالات الجارية. 

وأضاف، أن الأهلي رغم  تفاوضه مع كولومبوس، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بالحصول على القيمة المالية التي حددها مقابل التخلي عن اللاعب، والتي تصل إلى 10 ملايين يورو. 

وواصل، أن وسام أبو علي ملتزم بتعاقده مع الأحمر، حتي انتهاء المفاوضات، مع النادي الأمريكي، مشيرا إلى أن اللاعب سينتظم في معسكر الفريق المقبل، حتي تحديد موقفه النهائي.

موقف وسام أبو علي من السفر لتونس مع الأهلي 

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة عدم سفر وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفقة الفريق خلال معسكر تونس، استعدادا للموسم الجديد.

وقال المصدر: إن وسام أبو علي، سلم جواز سفره إلى الجهاز الإداري بالنادي، تمهيدا لسفره مع بعثة الفريق إلى تونس، مشيرا إلي أن اللاعب لم يخطر الإدارة برفضه السفر إلى تونس، بالرغم  من تمسكه برغبته في الرحيل خلال الميركاتو الجاري.

وسام أبو علي يغلق حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي

وأغلق وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، وذلك عقب سيل من الانتقادات والهجوم من جماهير القلعة الحمراء، بسبب تمسكه بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اسم اللاعب  قد ارتبط بالرحيل عن الأهلي في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، وسط رغبة ملحة من اللاعب في خوض تجربة جديدة، مما أثار غضب جماهير الأهلي. 

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