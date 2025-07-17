بسبب تمرده، إجمالي غرامات وسام أبو علي تصل لـ15٪ من قيمة عقده السنوي

وسام أبو علي ، ارتفعت نسبة الغرامات التي يتعرض لها وسام أبو علي مهاجم الفريق بسبب تمرده على الفريق منذ انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد حيث وصلت نسبة الغرامات الموقعة على اللاعب إلى 15٪ من قيمة عقده السنوي مع النادي الأهلي بعد تغريمه بسبب عدم انتظامه في القياسات الطبية التي خضع لها الفريق ومع غيابه عن مران الفريق أمس صباحا ومساء ومع قرار عدم سفره إلى تونس والذي يأتي في الأساس لعدم التزام اللاعب بالخضوع للقياسات البدنية.

قرر النادي الأهلي فرض مزيد من العقوبات علي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق حال تخلفه عن حضور التدريبات الفردية في التتش خلال فترة تواجد الفريق في رحلة تونس لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وأعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي لاعب الفريق، من معسكر القلعة الحمراء والمحدد إقامته في تونس بعد تمرد اللاعب على المارد الأحمر عقب تلقيه عرضًا رسميًّا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 8 ملايين دولار.



وقرر الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي عقب التشاور مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري. جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة. فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

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