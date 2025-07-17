رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن رسوم الإصدار لأول مرة لبطاقة ميزة المدفوعة مقدما هي 50 جنيها.

وتشمل قائمة وخصائص البطاقة في بنك القاهرة ما يلي:

خصائص ومميزات البطاقة:

تصدر البطاقة بدون اسم ويتم تنشيط البطاقة وتسليمها للعميل في الحال ​.

صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفائه المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN –الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو

تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين ابتداءً من سن 15 سنة

تصدر البطاقة من سن 10 سنوات تحت ولاية الأب أو وصاية الأم بحسب الأحوال ويقوم طالب الإصدار بالتوقيع على طلب الإصدار ​.

كافة بطاقات ميزة تعمل على مواقع الانترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع إتاحة خدمة الكود الأمن حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم إدخاله فى المعاملة حتى تتم.

يتم استخدام الرقم السري PIN (Personal Identification Number) في عمليات الشراء

- تستخدم البطاقة على شبكة الأنترنت ويتم تأمين المعاملات بخدمة الـ Secure Code​

- تصدر البطاقة لا تلامسية Contactless يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة.

الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200.000 جنيه مصري وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًا.

يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى المذكور أدناه.



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