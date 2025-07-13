كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقم القيد في الكشوف الانتخابية، عبر عدة وسائل رقمية تيسيرًا على المواطنين، في إطار استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وللمرة الأولى، يمكن لكل ناخب معرفة مقر لجنته الانتخابية بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، من خلال تحميل التطبيق الرسمي «الهيئة الوطنية للانتخابات – مصر» (Egelection)، المتوفر على منصتي App Store وGoogle Play.

كما أتاح التطبيق أيضا الاستعلام عن الموقف الانتخابي للمواطنين.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن طرق أخرى للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية للناخب، من خلال إرسال الرسائل النصية القصيرة (SMS): بإرسال الرقم القومي في رسالة نصية إلى الرقم المختصر 5151، أو دليل الهاتف 141 عبر الاتصال الهاتفي وإدخال الرقم القومي للاستعلام.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إطلاق تطبيقها الرسمي على الهواتف المحمولة، ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وتسهيل وصول الناخبين إلى المعلومات والخدمات الانتخابية بسهولة ويسر.

خطوات تحميل التطبيق الإلكتروني

ويتوفر التطبيق حاليًا عبر متجر جوجل بلاي، ويمكن تحميله مجانًا، على أن يقوم المستخدم بعد التنزيل بتسجيل رقم هاتفه المحمول، لتصله رسالة قصيرة تحتوي على كود تأكيد يتم إدخاله داخل التطبيق، ثم تسجيل الرقم القومي، لتأكيد البيانات واستكمال عملية التسجيل.

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