تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة على الطريق الصحراوي

أمرت نيابة الجيزة بفحص بلاغات التغيب لكشف غموض العثور على جثة شخص ملقاة على الطريق الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر ومصاب بعدة إصابات.

كما طلبت الطبيب الشرعي بتوقيع الفحص الطبي عليه لإعداد تقرير الصفة التشريحية عن سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

العثور على جثة ملقاة على الطريق الصحراوي

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة ملقاة على الطريق الصحراوي بنطاق مدينة 6 أكتوبر، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ.

وتبين العثور على جثة رجل لا يحمل أي متعلقات شخصية تشير إلى هويته ومصابا بعدة إصابات في أنحاء متفرقة من جسده.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية صاحب الجثة، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وفي تلك الحالة تحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

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