نشوب حريق داخل مصنع قطن في القليوبية

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نشوب حريق داخل مصنع قطن بمنطقة نادى البلاستيك التابعة لحى شرق شبرا الخيمة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نشوب حريق داخل مصنع قطن بالقليوبية



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع قطن بمنطقة نادى البلاستيك بحى شرق شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء هيثم شحاتة وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أنه الحريق نشب داخل مصنع قطن بشارع الجوى بمنطقة نادى البلاستيك وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكانية المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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