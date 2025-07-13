دفنه سرًا للاستيلاء على أمواله، تفاصيل مقتل شخص على يد تاجر ماشية بالجيزة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في كشف غموض واقعة اختفاء شخص منذ عدة أشهر، حيث تبين أن تاجر ماشية وراء ارتكاب الجريمة بعد أن استدرج المجني عليه إلى مزرعة يملكها، ثم قتله بهدف السرقة، وتخلص من الجثة بدفنها خلسة داخل الأرض.

التحريات تكشف الجريمة

البداية كانت بورود معلومات إلى أجهزة البحث الجنائي تفيد بتورط أحد التجار في قتل شخص مفقود منذ فترة، وبالتحري والتتبع تبين أن المتهم استدرج الشاب، واعتدى عليه حتى فارق الحياة، ثم استولى على أمواله وقام بدفن جثمانه داخل مزرعته لإخفاء معالم الجريمة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الجريمة كاملة.

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