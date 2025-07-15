عرب آسيا يترقبون، موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس المقبل موعد قرعة ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تقرب منتخبات عرب آسيا

وحُسمت بالفعل ستة من المقاعد الثمانية المباشرة المخصصة لقارة آسيا، عقب انتهاء منافسات الدور الثالث من التصفيات الشهر الماضي، والذي شهد ثلاث مجموعات ضمت كل منها ستة منتخبات.

أما المنتخبات التي احتلت المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة - وهي إندونيسيا، العراق، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات - فسوف تحصل على فرصة جديدة عبر منافسات الملحق، المقررة إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر.

وسيتم تقسيم الفرق خلال منافسات الملحق إلى مجموعتين، تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل فقط متصدر كل مجموعة إلى النهائيات العالمية المُرتقبة في العام المُقبل.

وستقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة من خلال التجمع، حيث تم تأكيد الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم كجهتين مُضيفتين للمباريات خلال الشهر الماضي.

وتسعى عُمان لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة إلى كأس العالم، في حين تطمح كل من إندونيسيا، العراق، والإمارات للظهور الثاني في تاريخها، بينما تأمل قطر والسعودية في بلوغ النهائيات للنسخة الثانية على التوالي.

وسيتم توزيع الفرق على ثلاثة مستويات استنادًا إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لمنتخبات آسيا، والذي أُعلن عنه خصيصًا يوم 13 يونيو 2025 من أجل استخدامه في مراسم القرعة.

وستوضع الفرق في ثلاثة أوعية كما هو مُوضح أدناه؛ على أن يتم ضمان عدم وقوع قطر والسعودية، بصفتهما البلدين المُضيفين للمباريات، في نفس المجموعة:



- المستوى الأول: قطر (تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم: 53)، السعودية (58)

- المستوى الثاني: العراق (59)، الإمارات (66)

- المستوى الثالث: عُمان (79)، إندونيسيا (118)

وبعد نهاية منافسات الملحق، سيلتقي صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة عبر مواجهتين ذهابًا وإيابًا تقامان يومي 13 و18 نوفمبر، حيث سيُحدد هذا الدور الإقصائي المنتخب الآسيوي الذي سيمثل القارة في الملحق العالمي، والذي يمنح فرصة أخيرة للتأهل إلى كأس العالم. وسوف تجرى قرعة لاحقة لتحديد مُستضيف كل من مباراتي الذهاب والإياب في هذا الدور عقب قرعة دور المجموعات من الملحق.

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