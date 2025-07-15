ألفارو كاريراس: عدت إلى نادي أحلامي وسأبذل قصارى جهدي (فيديو)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد رسميًا مع المدافع الإسباني الشاب ألفارو كاريراس، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، في صفقة تمتد حتى صيف عام 2031.

وصرح ألفارو كاريرايس في المؤتمر الصحفي أنه لا يهمني المركز الذي سيلعب فيه، وسأبذل قصارى جهدي، فأنا عدت لنادي احلامي.

🗣️ Álvaro Carreras: ¿Posición? "Jugaré donde haga falta, es el club de mis SUEÑOS y voy a dejarlo TODO." 🤍🤍🤍 pic.twitter.com/YwzKzhO95E — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 15, 2025

وقال المدافع الجديد: العودة إلى ريال مدريد تعني كل شيء، والعودة إلى ما كان بيتي لمدة 3 سنوات حيث عشت تجارب مذهلة.

واضاف: أنا أعيش حلمًا، وأتطلع حقًا إلى هذا التحدي ولا يسعني الانتظار للبدء.

وتابع: "أود أن أشكر ريال مدريد على الثقة التي وضعوها فيّ لتمكيني من العودة. لقد غادرت كصبي وأعود كرجل.

واكمل: أتطلع حقًا لارتداء هذا القميص، أنا فخور بالدفاع عن هذا الشعار لكل ما يمثله. إنه أفضل نادٍ في العالم، وأعدكم بتقديم كل ما لديّ للفريق لمواصلة التطور والفوز بالألقاب معًا.

وقال أيضًا: أتطلع إلى موسم سيكون رائعًا للجميع مع بعض التحديات الرائعة التي تنتظرنا.

🤍 Álvaro Carreras, madridismo en vena



El nuevo lateral del Real Madrid vuelve a la que fue su casa y cumple su sueño pic.twitter.com/pBg2zo0yiv — MARCA (@marca) July 15, 2025

ولدى سؤاله عن حديثه مع المدرب تشابي ألونسو، قل كاريراس: أتيحت لي الفرصة للتحدث معه، وهنأني وتمنى لي التوفيق. إنه نادي أحلامي وسأكون في أي مكان أريده وسأبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص.

وعن كونه أصبح ثاني أغلى مدافع في تاريخ النادي (50 مليون يورو)، قال اللاعب الإسباني: أنا لا أستند إلى ذلك. أنا متأكد تمامًا مما يمكنني تقديمه أنا لا أدخل في الأرقام. كرة القدم في الوقت الحاضر تحرك كل ذلك،و لكنني في سلام مع نفسي.

وحصل كاريراس على قميص ريال مدريد الجديد يحمل اسمه والرقم 18، بالإضافة إلى نسخة مجسمة من ملعب سانتياجو برنابيو وساعة تذكارية، كتقليد متبع في تقديم اللاعبين الجدد داخل النادي الملكي.

وكان ريال مدريد قد توصل إلى اتفاق مع بنفيكا بشأن ضم كاريراس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة وُصفت بأنها استراتيجية لتعزيز الخط الخلفي للفريق بعنصر شاب يمتلك خبرات أوروبية متصاعدة.

ويُعد كاريراس أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد، حيث لعب للفئات السنية للنادي بين عامي 2017 و2020، قبل أن يغادر إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي تألق في صفوفه ونال جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا خلال موسم 2021-2022، ما فتح له باب الانتقال إلى بنفيكا، ومنه إلى الريال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.