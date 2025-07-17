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حوادث

النيابة تستدعي عمال فندق بالأزبكية عثر بداخله على جثة عراقية

النيابة، فيتو
النيابة، فيتو

أمرت نيابة الأزبكية باستدعاء عمال أحد الفنادق عثر بداخله على جثة سيدة تحمل الجنسية العراقية بمنطقة الأزبكية لسماع أقوالهم.

وأمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

العثور على جثة سيدة عراقية بالأزبكية

كان قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد العاملين بأحد الفنادق بميدان رمسيس يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل غرفتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية العراقية داخل غرفتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول العاملين بالفندق وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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