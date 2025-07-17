الأهلي يعلن استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس بعد تمرده

وسام أبو علي ، أعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي لاعب الفريق، من معسكر القلعة الحمراء والمحدد إقامته في تونس بعد تمرد اللاعب على المارد الأحمر عقب تلقيه عرضًا رسميًّا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 8 ملايين دولار.



وقرر الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي عقب التشاور مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري. جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة. فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

غرامات الأهلي لوسام أبو علي

وقرر النادي الأهلي توقيع عدة غرامات على وسام أبو علي، وهي:



أولًا: غرامة على خلفية منشور نشره اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًّا على رفض النادي للعروض التي تلقاها للرحيل.



ثانيًا: غرامة بسبب غيابه عن جلسة القياسات البدنية التي كان مقررًا لها أول أمس الإثنين.



ثالثًا: غرامة أخرى نتيجة تخلفه عن إجراء فحص الرنين المغناطيسي الذي كان محددا له اول أمس الثلاثاء.

وأكدت مصادر أن مجموع الغرامات الثلاثة وصل إلى 80 ألف دولار.

فيما حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل الدائر في الأيام الأخيرة بشأن مصير مهاجم الفريق الفلسطيني وسام أبو علي، بعدما تغيب اللاعب عن الخضوع للكشف الطبي للاعبي الأهلي استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

عقوبات مالية ضد وسام أبو علي

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي: وسام أبوعلي لم يخضع للكشف الطبي لأني أتوقع أنه سليم وغير مصاب ولكن تم تطبيق عقوبة مالية ضده بسبب غيابه عن الكشف.

وتابع شوبير: وسام أبو علي سلم جواز سفره لـ الأهلي، وأعلن استعداده للسفر مع الفريق في تونس إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق مع العرض الأمريكي.

وسام أبو علي يغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

وأغلق وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، وذلك عقب سيل من الانتقادات والهجوم من جماهير القلعة الحمراء، بسبب تمسكه بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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