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رياضة

منتخب الشباب يواجه نظيره الكويتي الأولمبي اليوم بمشروع الهدف

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

يلتقي منتخب الشباب المصري لكرة القدم تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، اليوم الخميس، منتخب الكويت الأولمبي، في اللقاء الودي الذي يأتي ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، المقرر انطلاق فعالياتها في دولة تشيلي سبتمبر المقبل.

 

منتخب مصر يخوض وديتين أمام الكويت

كان اتحاد الكرة المصري قد أنهى اتفاقه مع نظيره الكويتي، لإقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أمام المنتخب الأولمبي الكويتي يومي 17 و20 يوليو الجاري. 

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الأولمبي الكويتي

وتقام مباراة منتخب الشباب أمام منتخب الكويت الأولمبي يوم الخميس المقبل على ملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وتنطلق صافرتها في في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

 

مجموعة مصر في مونديال الشباب

وفي سبتمبر المقبل أيضًا، يخوض منتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه منافسات بطولة كأس العالم، التي تقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

أوقعت قرعة مونديال الشباب منتخب مصر في المجموعة الأولى الصعبة، رفقة منتخب تشيلي صاحب الأرض والجمهور، ومنتخب اليابان، ومنتخب نيوزيلندا.

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