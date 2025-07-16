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رياضة

أبو ريدة يحضر ودية منتخب الشباب أمام الكويت غدا

أبو ريدة في مران
أبو ريدة في مران منتخب الشباب، فيتو

منتخب الشباب، يحضر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، غدا الخميس، المباراة الودية التي ستجمع منتخب الشباب تحت 20 عاما، أمام منتخب الكويت الأولمبي، التي تجمع الفريقين غدا بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

كما يحضر المباراة عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، أبرزهم خالد الدرندلي نائب رئيس المجلس ومحمد أبو حسين ومحمد الشربيني وطارق أبو العينين، كما يحضرها علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الأولمبي الكويتي

وتقام مباراة منتخب الشباب أمام منتخب الكويت الأولمبي يوم الخميس المقبل على ملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وتنطلق صافرتها في في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

أعضاء اتحاد الكرة في مران منتخب مصر، فيتو
أعضاء اتحاد الكرة في مران منتخب مصر، فيتو

مجلس إدارة اتحاد الكرة يدعم منتخب الشباب

كان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد تواجد أمس بمركز المنتخب الوطنية لمؤازرة المنتخبين الوطنيين تحت 20 سنة وتحت 17 سنة خلال تدريباتهم اليومية بمشروع الهدف استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولتي كأس العالم للشباب في تشيلي والناشئين في قطر.

مجموعة مصر في مونديال الشباب

وفي سبتمبر المقبل أيضا، يخوض منتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه منافسات بطولة كأس العالم، التي تقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

أوقعت قرعة مونديال الشباب منتخب مصر في المجموعة الأولى الصعبة، رفقة منتخب تشيلي صاحب الأرض والجمهور، ومنتخب اليابان، ومنتخب نيوزيلندا.

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