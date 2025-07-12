السبت 12 يوليو 2025
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رياضة

تدريبات بالكرة وجمل تكتيكية وفقرة بدنية في مران منتخب الشباب (صور)

مران منتخب الشباب
مران منتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

منتخب الشباب، واصل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، اليوم السبت تدريباته داخل معسكر التدريبي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، المقرر انطلاقها في الفترة 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين في دولة تشيلي.

موعد ودية مصر الأولى أمام الكويت

حدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر للشباب السادسة مساء الخميس 17 يوليو الجاري موعدا للمباراة الودية الأولى مع الكويت على أن تقام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وأرسل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 استدعاءات لأكثر من 35 لاعبا لمتابعتهم واختيار الأفضل من بينهم ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم تشيلى 2025، المقررة  في الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي "المستضيف"، نيوزيلندا واليابان.

منتخب الشباب يخوض وديتين أمام الكويت

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض وديتين أمام الكويت يومي 17 و20 يوليو الجاري، وقرر أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما، إقامة تدريبات الفريق خلال المعسكر الحالي في السابعة والنصف صباحا بشكل يومي بمركز المنتخبات الوطنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

 

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