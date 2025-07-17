المئات يشيعون جثمان ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري بحضور محافظ بورسعيد (صور)

وفاة ميمي عبد الرازق، شيع المئات مساء أمس الأربعاء، جثمان الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء.

وتم تشييع جنازة ميمي عبد الرازق بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس إدارة النادي المصري وجماهير بورسعيد الغفيرة.

وفاة ميمي عبد الرازق

وتوفي الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي إثر وعكة صحية.

المصري ينعى ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي

ونعى النادي المصري الفقيد الراحل وقال في نعيه: "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي والذي وافته المنية".



وأضاف: "النادي المصري إذ ينعى فقيده الغالي وأحد رموزه وكوادره الفنية على مدار تاريخه، فإنه يتوجه بخالص العزاء لأسرة الكرة المصرية ولأسرة الفقيد وطلابه وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وفاة ميمي عبد الرازق

وتولى ميمي عبد الرازق تدريب النادي المصري البورسعيدي بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان.

وكان مجلس إدارة نادي المصري قد كلف ميمي عبد الرازق بحسم لجنة التخطيط بالنادي التي كان قد ترأسها في الأيام القليلة الماضية.

وقاد المدرب السابق للمصري صاحب الـ65 عامًا فريقه البورسعيدي لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، ليشارك بها في بطولة الكونفدرالية.

الكوكي يعتذر عن عدم حضور جنازة ميمي عبد الرازق

واعتذر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري عن عدم حضور مراسم تشييع جنازة فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري الدكتور ميمي عبد الرازق مساء اليوم الأربعاء وذلك لسفره إلى تونس مساء أمس للإعداد لمعسكر الفريق الذي يبدأ السبت المقبل استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

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