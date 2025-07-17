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رياضة

كرة اليد، برشلونة يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية بالقاهرة

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

كرة اليد، استقر مسؤولو الشركة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، على توجيه دعوة لفريق برشلونة للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” 2025، والمقرر إقامتها بالقاهرة.

وضمت قائمة الفرق المشاركة في البطولة كلًّا من:

الأهلي - بطل السوبر الإفريقي 2025

الزمالك - وصيف إفريقيا والفريق المستضيف

فيزبريم المجري - بطل العالم 2024

ماجديبورج الألماني - بطل دوري أبطال أوروبا 2025

الشارقة الإماراتي - بطل آسيا 2025

تاوباتي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2025

كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - بطل أمريكا الشمالية والكاريبي 2025

جامعة سيدني الأسترالي - بطل أوقيانوسيا 2025

برشلونة - دعوة من اللجنة المنظمة

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل وحتى 2 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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