برشلونة يجني 100 مليون يورو من كامب نو قبل افتتاحه

برشلونة، كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خسائر فادحة تأثر بها نادي برشلونة نتيجة تأخر عودته لملعبه الشهير “كامب نو”.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن برشلونة لن يتمكن من استضافة كأس خوان جامبر في ملعب كامب نو يوم 10 أغسطس المقبل، وذلك بسبب عدم إصدار التصاريح اللازمة لافتتاح الملعب في الوقت المناسب.

وبحسب صحيفة “سبورت”، أن هذا التأخير لن يؤثر على خطط برشلونة للامتثال لقاعدة 1:1 الخاصة باللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، والتي تسمح له بالتحرك بحرية أكبر في سوق الانتقالات.

ولم يحصل نادي برشلونة حتى الآن على شهادة إتمام بناء منطقة كبار الشخصيات، وهي المنطقة التي ستمكن النادي من اعتبار هذه المقاعد أصولًا ملموسة، تضمن لبرشلونة دخلًا بقيمة 100 مليون يورو، وذلك قبل افتتاح الملعب بشكل رسمي.

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