طرح الفيديو التشويقي لدراما "My Golden Star" من بطولة جانغ دا آه

كشفت شركة ENA للإنتاج الدرامي عن أول ملصق وإعلان تشويقي لدرامتها الكوميدية الرومانسية المرتقبة "My Golden Star"، والتي تعد بتقديم قصة فريدة ومثيرة للضحك حول فقدان الذاكرة والبحث عن الذات.

تدور أحداث المسلسل حول النجمة الكورية الشهيرة إم سي را، التي تجسدها الممثلة جانغ دا آه. تختفي النجمة بشكل غامض، لتستيقظ فجأة لتجد نفسها بونغ تشيونغ جا (تلعب دورها الممثلة أوم جونغ هوا)، امرأة عادية في منتصف العمر. تواجه بونغ تشيونغ جا صراعًا مريرًا للتكيف مع حياتها الجديدة بعد فقدان ذاكرتها لمدة 25 عامًا، وتجد يد العون في دوكغو تشول (يؤدي دوره الممثل سونغ سونغ هيون)، ضابط شرطة مرور صارم ومنعزل.

ويُظهر الملصق التشويقي، الذي أُطلق مؤخرًا، التباين الصادم بين حياة إم سي را السابقة وواقعها الجديد. فبينما تُظهر الصورة إم سي را كنجمة محبوبة تسيطر على عالم الترفيه، تتألق ببرائتها وجمالها وهي تنظر برشاقة في المرآة بفستانها الوردي الفاتن، تُذهل المشاهد عندما تُظهر المرآة انعكاسًا مختلفًا تمامًا: امرأة أكبر سنًا، هي بونغ تشيونغ جا، ترتدي قفازات مطاطية، وتبدو مختلفة كليًا. يعزز التعليق المصاحب للملصق "استيقظت ووجدت 25 عامًا قد اختفت؟!" الدراما التي تنتظر البطلة.

ويُعمّق الإعلان التشويقي من هذا الصراع، حيث تُظهر بونغ تشيونغ جا وهي ترفض واقعها الجديد بشكل قاطع، مُصرّةً على أنها "إم سي را الأسطورية". تُثير صرخاتها المدوية "ماذا؟ هل تُخبرني أنني في الخمسين؟!" و"الحب الأول" في كوريا أصبحت مجرد امرأة عادية في منتصف العمر؟" ضحكات مريرة من المشاهدين وهي تتساءل إن كانت هذه مزحة بكاميرا خفية أو خدعة قاسية، مما يُبرز كفاحها الدامع للتكيف مع هذا التحول الجذري في حياتها.

على الجانب الآخر، يقدم سونغ سونغ هيون شخصية دوكغو تشول، المحقق الذي كان من النخبة سابقًا والذي خُفِّضَت رتبته إلى خدمة المرور بعد حادثة غير متوقعة. بينما يحلم بالعودة إلى وحدة جرائم العنف، تأخذ حياته منعطفًا غير متوقع عندما تظهر بونغ تشيونغ جا فجأة، مدعيةً أنها النجمة المختفية إم سي را.

في البداية، يبدو دوكغو تشول غير مُبالٍ بادعاءات بونغ تشيونغ جا. عندما تسأله وهي ترتدي نظارة شمسية، "أنت تعرفني، أليس كذلك؟" يجيبها ببرود: "هل يجب أن أعرف؟". ومع ذلك، يزداد فضوله لاحقًا عندما يدرك "تلك الشخصية الشهيرة، إم سي را؟"، مما يمهد لتناغم ديناميكي مثير للاهتمام بين الشخصيتين.

ومن المقرر عرض مسلسل "My Golden Star" لأول مرة في 18 أغسطس القادم، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت كوريا، عبر شاشة ENA.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.