مدرب كوناتي السابق عن انتقاله لريال مدريد: سوف يتعلم ويفرض نفسه

أعرب إيريك إيلي، أول مدرب للاعب الفرنسي إبراهيما كوناتي عن ثقته الكاملة في قدرة مدافعه السابق على النجاح في حال انتقل إلى ريال مدريد.

وقال إيلي: إذا كان قد نجح في ليفربول، فلماذا لا ينجح في ريال مدريد؟.

وأضاف المصدر أنا متأكد من أنه إذا انضم إلى غرفة ملابس تشابي ألونسو، فسوف يستمع ويتعلم، ثم يفرض نفسه بشخصيته.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الحديث عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع كوناتي لتعزيز الخط الخلفي، خاصة بعد تألقه في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول.

ريال مدريد، فيتو

ريال مدريد يضغط لضم كوناتي

وضع مسئولو ريال مدريد الإسباني، خطة لضم الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول الإنجليزي، بمقابل مادي قليل من أجل تدعيم دفاع الملكي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة «آس» الإسبانية، أن ريال مدريد يسعى لضم إبراهيما كوناتي بأقل تكلفة مالية وقد يعرض على ليفربول مقابل مادي من 20 لـ 25 مليون يورو للتنازل عن خدمات المدافع الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم ما أثير بشأن نية ليفربول التخلي عنه مقابل 50 مليون يورو.

قرب إنتهاء عقد كوناتي مغ ليفربول

ويلعب ريال مدريد على ورقة اقتراب انتهاء تعاقد كوناتي مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، كما كان الحال مع الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي ترينت أليكسندر أرنولد والذي انتقل لصفوف ريال مدريد مجانًا، وهو ما قد يدفع إدارة ليفربول للموافقة على رحيله والاستفادة من المقابل المادي قبل رحيله مجانا بعد موسم وحيد.

أرقام كوناتي مع ليفربول

وشارك كوناتي مع ليفربول في 132 مباراة، مسجلًا 5 أهداف وصنع 5 لزملائه، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة مرتين والدرع الخيرية، كما يملك كوناتي في سجله 23 مباراة دولية مع منتخب فرنسا الأول.

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